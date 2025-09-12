Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 2:14 PM IST

    ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രിക്കറ്റ്; ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങും

    വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ പാ​കി​സ്താ​നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ
    ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രിക്കറ്റ്; ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങും
    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​മ്പ​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ആ​ദ്യ അ​ങ്ക​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​റ​ങ്ങും. ദു​ബൈ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ പാ​കി​സ്താ​നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​രാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. വ​ലി​യ അ​ട്ടി​മ​റി​യൊ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​രെ​യും തോ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​രു​ത്തു​ള്ള ഒ​രു​പി​ടി താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ നി​ര. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ നി​സ്സാ​ര​മാ​യി ഒ​മാ​നെ ക​ണ്ടാ​ൽ വ​ലി​യ വി​ല ഇ​ന്ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രും.ട്വ​ന്റി 20 ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ എ​ന്തും സം​ഭ​വി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് ചീ​ഫ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​റും മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​നു​മാ​യ ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്വ​ന്റി 20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​നി ടീ​മി​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. അ​തി​ന് മു​മ്പ് ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു​ള്ള 17 അം​ഗ ടീ​മി​നെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ​കോ​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഓ​പ​ണി​ങ് ബാ​റ്റ​ർ ജ​തീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങാ​ണ് ടീ​മി​നെ ന​യി​ക്കു​ക. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​ത​ക്കൊ​പ്പം യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ടീ​മി​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന എ.​സി.​സി എ​മ​ർ​ജി​ങ് ടീം​സ് ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഹ​മ്മ​ദ് മി​ർ​സ​യാ​ണ് ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീം, വി​നാ​യ​ക് ശു​ക്ല എ​ന്നി​വ​രെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​ക്ക് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രും.

    ഹ​സ്‌​നൈ​ൻ അ​ലി ഷാ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​നും ഒ​മാ​ന്റെ പേ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​യി​ക്കു​ന്ന സ്പി​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും ടീ​മി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യേ​കു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള​വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പെ​ന്ന് കോ​ച്ച് ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്വ​ന്റി20 ഫോ​ര്‍മാ​റ്റി​ലു​ള്ള ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫൈ​ന​ല്‍ 28നാ​ണ്. ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും യു.​എ.​ഇ​യും ഒ​രേ ഗ്രൂ​പ്പി​ലാ​ണ്. ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന്‍, ഹോ​ങ്കോ​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗ്രൂ​പ്പി​ലും. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ല്‍നി​ന്നും ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ള്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫോ​റി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. സൂ​പ്പ​ര്‍ ഫോ​റി​ല്‍ ഓ​രോ ടീ​മും മ​റ്റ് മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ഓ​രോ ത​വ​ണ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. 15ന് ​യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ​യും 19ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ മ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ഒ​മാ​ൻ സ്ക്വാ​ഡ്: ജ​തീ​ന്ദ​ർ സി​ങ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഹ​മ്മ​ദ് മി​ർ​സ, വി​നാ​യ​ക് ശു​ക്ല, സു​ഫ്യാ​ൻ യൂ​സ​ഫ്, ആ​ശി​ഷ് ഒ​ഡെ​ദേ​ര, ആ​മി​ർ ക​ലീം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീം, സു​ഫി​യാ​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദ്, ആ​ര്യ​ൻ ബി​ഷ്ത്, ക​ര​ൺ സോ​നാ​വാ​ലെ, സി​ക്രി​യാ​സ് മൊ​ഹ​മ്മ​ൽ, ഹ​സ്‌​ക്‌​രി​യാ​മി​ൻ, സി​ക്‌​രി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാം ഇ​മ്രാ​ൻ, ന​ദീം ഖാ​ൻ, ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​മ​യ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ.സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സ്റ്റാ​ഫ്: മാ​നേ​ജ​ർ-​അ​ൽ​കേ​ഷ് ജോ​ഷി, ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച്-​ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച്-​സു​ല​ക്ഷ​ൻ കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി, അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് കോ​ച്ച്-​മ​സ​ർ ഖാ​ൻ.

