    date_range 15 Sept 2025 11:23 AM IST
    date_range 15 Sept 2025 11:23 AM IST

    ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രിക്കറ്റ്; ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യെ നേ​രി​ടും

    വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി​ക്ക് അ​ബൂ​ദാ​ബി​യി​ലെ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം
    ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രിക്കറ്റ്; ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യെ നേ​രി​ടും
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​റ​ങ്ങും.ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലുമ​ണി​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളാ​യ യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തോ​റ്റ് ഇ​രു ടു​മു​ക​ൾ​ക്കും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ന്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​രം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് ഇ​ന്ന് വി​ജ​യം കൈ​പ്പിടി​യ​ലൊ​തു​ക്കാ​നാ​യി​രി​ക്കും ഒ​മാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ത​മ്യേ​നെ മി​ക​ച്ച ബൗ​ളി​ങ് പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര അ​മ്പേ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യം ബാ​റ്റു​ചെ​യ്ത പാ​കി​സ്താ​ൻ ഏ​ഴു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 160 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ, മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ 67 റ​ൺ​സി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.16.4 ഓ​വ​റി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ പു​റ​ത്താ​യ​ത്. ഒ​മാ​ൻ നി​ര​യി​ൽ ഓ​പ​ണ​ർ ആ​മി​ർ ക​ലീം (13), ഹ​മ്മ​ദ് മി​ർ​സ (27), ഷ​കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് (10)എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ഇ​ര​ട്ട​യ​ക്ക​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. ഒ​മാ​ന്റെ ഏ​ഴ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​യ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പു​റ​ത്താ​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് യു.​എ.​ഇ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.യു.​എ.​ഇ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച 57 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം 4.3 ഓ​വ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട​ട​ക്കം മു​ൻ​തൂ​ക്കം ഇ​ന്ന​ത്തെ ക​ളി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ഉ​​ണ്ടാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ആ​ദ്യ​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​യി​രി​ക്കും കോ​ച്ച് ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ക.

