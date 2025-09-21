Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:56 AM IST

    ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്; മ​നം നി​റ​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ മ​ട​ക്കം

    ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും ഒ​ര​ുപോ​ലെ പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത ഒ​മാ​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​കം
    ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്; മ​നം നി​റ​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ മ​ട​ക്കം
    മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ജ​യം ഒ​ന്നും നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.​ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ക​ളി​യി​ൽ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ താ​ര​ത​മ്യേ​ന മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​യെ വി​റ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഭാ​വി​യി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​കൂ​ടി ​അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും എ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും ഒ​ര​പോ​ലെ പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത ഒ​മാ​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​കം.

    അ​നാ​യാ​സം ജ​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മോ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ്യം ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും പി​ന്നാ​ലെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും വി​റ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ടോ​സ് നേ​ടി ആ​ദ്യം ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​യെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ ആ​ണ് (56) വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റി​ങ്ങു​മാ​യി 188 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത സ്കോ​റി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ നാ​ലു​വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 167 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​രു​ത്തു​റ്റ ബൗ​ളി​ങ്ങി​നെ വെ​ള്ളം കു​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​പ​ണ​ർ ജ​തി​ന്ദ​ർ സി​ങ് (32), ആ​മി​ർ ഖ​ലീം (64), ഹ​മ​ദ് മി​ർ​സ (51) എ​ന്നി​വ​ർ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു​വേ​ള ഒ​മാ​ന്റെ വി​ജ​യ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് 149 റ​ൺ​സി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നി​ന് 145 ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് പ​ക്ഷേ, പ​ത്ത് റ​ൺ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞ​ത് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഇ​തോ​ടെ, മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ത്യ തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ടി20 ​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ 50+ പ്ല​സ് പാ​ർ​ട്ണ​ര്‍ഷി​പ് നേ​ടു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്ന ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​വും ഒ​മാ​ന്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, മ​റ്റൊ​രു നേ​ട്ട​വും ഒ​മാ​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​യി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ പ​വ​ര്‍ പ്ലേ​യി​ല്‍ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​വാ​തെ പി​ടി​ച്ച് നി​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ഫു​ള്‍ മെം​ബ​ര്‍ നേ​ഷ​നെ​തി​രെ പ​വ​ര്‍ പ്ലേ​യി​ല്‍ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റ് പോ​ലും ന​ഷ്ട​മാ​വാ​തെ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​മാ​ന്‍ അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ര്‍ യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Asia Cup Cricket; Oman returns
