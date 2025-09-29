Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫൈ​ന​ൽ; ആ​വേ​ശ​ത്തേ​രി​ൽ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​വും

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫൈ​ന​ൽ; ആ​വേ​ശ​ത്തേ​രി​ൽ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​വും
    മ​ത്ര​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം ടി.​വി​യി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​ർ

    മ​ത്ര: ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫൈ​ന​ലി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​രം പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും ആ​വേ​ശം പ​ര​ത്തി.

    ആ​കാം​ക്ഷ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യും നി​രാ​ശ​യും മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞ ഫൈ​ന​ൽ വ​ള​രെ ഉ​ദ്വേ​ഗ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യാ-​പാ​ക് ആ​രാ​ധ​ക​ർ ടി.​വി​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ പ​ത്തോ​വ​റി​ല്‍ അ​ടി​ച്ചു​ക​സ​റി​യ പാ​ക്കി​സ്താ​ന്‍ പി​ന്നീ​ട് ചീ​ട്ട് കൊ​ട്ടാ​രം പോ​ലെ ത​ക​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ പാ​കി​സ്താ​ന്‍ ആ​രാ​ധ​ക​രി​ല്‍ നി​രാ​ശ​യും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി​ല്‍ ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും അ​ല​ത​ല്ലി. ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്‍റി​ല്‍നി​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ പു​റ​ത്താ​യ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ചേ​രാ​തെ സ​മ​ദൂ​ര നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ത്തു.

    ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ല്‍ ത​ക​ര്‍ന്ന് നി​രാ​ശ​രാ​യ പാ​കി​സ്താ​നി​ക​ള്‍ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ തു​ട​രെ​ത്തു​ട​രെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​ണ​പ്പോ​ള്‍ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ല​മ​രു​ന്ന​തും കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Asia Cup cricket final; The world of tourism is also in a state of excitement
