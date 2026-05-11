Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകുട്ടികളുടെ സർഗ...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 May 2026 6:52 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 6:53 PM IST

    കുട്ടികളുടെ സർഗ ശേഷിയുമായി 'ആർട്ട് ഗലേറിയ 2026 ’ ന് റൂവിയിൽ വർണാഭമായ സമാപനം

    text_fields
    bookmark_border
    കുട്ടികളുടെ സർഗ ശേഷിയുമായി ആർട്ട് ഗലേറിയ 2026 ’ ന് റൂവിയിൽ വർണാഭമായ സമാപനം
    cancel

    മസ്കത്ത്: കുട്ടികൾക്കായി പുതിയൊരു കലാലോകം തുറന്നുനൽകി ‘ആർട്ട് ഗലേറിയ 2026’ ന് വർണാഭമായ സമാപനം. ടാലന്റ് സ്പേസ് ഇന്റർനാഷണലും മസ്കത്ത് മലയാളീസും ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും സംയുക്തമായി റൂവി സൂഖിലെ ലുലുവിലാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ചിത്രരചനമത്സരവും പ്രദർശന മേളയും സംഘടിപ്പിച്ചത്. നൂർ ഗസൽ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ പ്രായോജകരായി. റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷനും മസ്കത്ത് മല്ലു മോംസ് ടീമും പരിപാടിക്ക് പിന്തുണയേകി.

    കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണിനും ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്കും മുന്നിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കുറച്ച്, അവരുടെ കലാപരമായ കഴിവുകളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി വിഭാവനം ചെയ്തതെന്ന് സംഘടകരായ ബിന്ദു പാറയിലും രാകേഷ് വായ്പൂരും അറിയിച്ചു.

    വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ഇരുനൂറോളം വിദ്യാർഥികൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒന്നാം ദിവസത്തെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത കലാകാരനും ശിൽപിയുമായ ജോഷി കുര്യൻ നിർവഹിച്ചു. രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ മത്സരങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ അരങ്ങേറിയ നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും കാണികൾക്ക് നവ്യാനുഭവമായി. ടാലന്റ് സ്പേസ് ഇന്റർനാഷണലിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഒരുക്കിയ ചിത്രപ്രദർശനം ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണ ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത ഒമാനി കലാകാരൻ സലീം സഖി മുഖ്യാതിഥിയായി. വിജയികളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

    സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ദക്ഷ ബിനു, ചൈത്ര പ്രവീൺ, അനുഗ്രഹ ബിനീഷ്, ധ്രുവ് ആർ. നായർ, മാർഹ സിയാദ് എന്നിവരും ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ അനിക ആർ, അഭിനവ് എ, ധ്യാൻ ദീപക്, പൂമിലിന, കൃഷീവ് എച്ച്. എന്നിവരും വിജയികളായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsexhibitionChildren's Drawing Competition
    News Summary - Art Galleria 2026: Colorful conclusion to children's creative showcase in Ruwi
    Similar News
    Next Story
    X