cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മസ്കത്ത്​: കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ കെ. സുധാകരനെ അറസറ്റ്​ ​ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നടത്തിപ്പിനുള്ള മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ചിലവും ഒ.ഐ.സി.സി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ കുമ്പളത്ത് ശങ്കരപ്പിള്ള അറിയിച്ചു. തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ അറസ്റ്റ് അവജ്ഞയോടയേ കേരള ജനത കാണൂ. പിണറായി ഗവൺമെന്റിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്നും കുമ്പളത്ത് ശങ്കരപിള്ള അഭിപ്രായപെട്ടു.

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളിലും സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും. Show Full Article

Arrest of K Sudhakaran; OICC will bear the entire cost of the case