Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:33 PM IST

    വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു​പേ​രെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ കോം​ബാ​റ്റി​ങ് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ട്രാ​ക്കി​ങ്ങി​ലൂ​​ടെ​യു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​തെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 85 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ഹ​ഷീ​ഷും ക​ഞ്ചാ​വും 70,000 സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ഗു​ളി​ക​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഖു​റി​യാ​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​ത്തു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്. ക​ട​ത്തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​നു​മാ​യി ഇ​വ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​വു​മാ​യി​ ചേ​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Crime NewsGulf NewsOman NewsDrug Case
    News Summary - arrest in drug case
