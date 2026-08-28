‘ആർപ്പോ 2026’ ഓണാഘോഷം ഇന്ന്

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Posted Ondate_range 28 Aug 2026 7:37 AM IST
Updated Ondate_range 28 Aug 2026 7:37 AM IST
‘ആർപ്പോ 2026’ ഓണാഘോഷം ഇന്ന്text_fields
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News Summary - ‘Arpo 2026’ Onam celebrations today
ഗാല: ഗാല സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രൈസ്തവ യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ആർപ്പോ 2026’ ഓണാഘോഷം വെള്ളിയാഴ്ച റുസൈലിലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കോളജ് ഹാളിൽ നടക്കും. കേരളത്തിന്റെ തനതായ പാരമ്പര്യങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുടെ മധുരവും പകർന്നുനൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഗാല സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരി ബിജോയ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കബീർ യൂസഫ് മുഖ്യാതിഥിയാവും. ഗായകൻ ജാഫർ ഷാ നയിക്കുന്ന സംഗീതവിരുന്നും മെന്റലിസ്റ്റ് സുജിത്തിന്റെ പ്രത്യേക മെന്റലിസം പ്രകടനവും നടക്കും. ഇതോടൊപ്പം ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും.
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