    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ആ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ?

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ആ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ?
    ഈ ​ലേ​ഖ​നം ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണ്. ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ൽ പെ​ട്ട് ഉ​ഴ​ലു​ന്ന ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക്ക്, വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ നി​ന്നും ര​ക്ഷനേ​ടാ​നു​മു​ള്ള വ​ള​രെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു കു​ടും​ബ ബ​ജ​റ്റി​നെ പ​റ്റി​യാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മാ​ജി​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല എ​ന്ന കാ​ര്യം ഓ​ർ​ക്കു​ക.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ധാ​രാ​ളം ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​താ​യ​തു ഭ​വ​ന വാ​യ്പ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വാ​യ്പ, മ​റ്റു വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വാ​യ്പ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്വാ​സം മു​ട്ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രും. ജോ​ലി സ്ഥി​ര​ത ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ചോ​ദ്യ ചി​ഹ്ന​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു അ​ൽ​പ​സ്വ​ൽ​പം ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. 2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന് 220 രൂ​പ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ത് 235 രൂ​പ​യാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്, ഒ​രു 300 റി​യാ​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ അ​യ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക്ക് 4500 രൂ​പ അ​ധി​കം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​അ​ധി​ക തു​ക കാ​ര്യ​മാ​യി വി​ന​ിയോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് എ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ഇ​തി​നു ന്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ടാ​കാം. പ​ക്ഷേ, അ​ത് നി​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നോ​ർ​ക്കു​ക.

    ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ഒ​രു മാ​റ്റം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 50:30:20 റൂ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാം. എ​ന്താ​ണ് ഈ ​റൂ​ൾ എ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കാ​ന്‍ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന ല​ളി​ത​മാ​യ ബ​ജ​റ്റി​ങ് രീ​തി​യാ​ണ് 50-30-20 റൂ​ള്‍.

    ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 50 ശ​ത​മാ​നം

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ​കൈ​യി​ൽ വ​രു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 50 ശ​ത​മാ​നം വീ​ട്ടു​വാ​ട​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ത്യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കും, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫീ​സ്, വാ​യ്പ​യു​ടെ തി​രി​ച്ച​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താം. ഇ​ത്ത​രം ചെ​ല​വു​ക​ൾ നി​കു​തി ക​ഴി​ച്ചു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. കു​ടും​ബ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക. ഇ​നി അ​ത്യാ​വ​ശ്യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തു തി​ക​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ താ​ഴെ​പ​റ​യു​ന്ന 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി ഇ​വി​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 30 ശ​ത​മാ​നം

    ‘റൂ​ൾ 50’ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തും ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​തു​മാ​യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​നി​യ​മം പ​റ​യു​ന്ന​ത് മ​റ്റു ചെ​ല​വു​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ്. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു വി​നോ​ദം, ഹോ​ട്ട​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം, യാ​ത്ര​ക​ൾ, വി​വാ​ഹം പോ​ലു​ള്ള ചെല​വു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നു വേ​ണ്ടി​യും ഒ​രു തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​യി​ൽ വ​രു​ന്ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഇ​തി​നു മാ​റ്റി​വെ​ക്കാം.

    സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തി​ന് 20 ശ​ത​മാ​നം

    വി​ര​മി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കാ​നും ഭാ​വി​യി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ​മ്പാ​ദ്യം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു നി​കു​തി​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 20 ശ​ത​മാ​നം സ​മ്പാ​ദ്യ​മാ​യി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഇ​ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാം. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ക​ഴി​യും എ​ന്നാ​ണ് എ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ബാ​ങ്ക് ഡി​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ, ഓ​ഹ​രി നി​ക്ഷേ​പം, ചി​ട്ടി​ക​ൾ, മ്യൂ​ച​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ, സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ചെ​റി​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താം. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി 5000 രൂ​പ ഒ​രു ന​ല്ല മ്യൂ​ച​ൽ ഫ​ണ്ടി​ൽ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​രു 12.5 ശ​ത​മാ​നം സി.​എ.​ജി.​ആ​ർ ക​ണ​ക്കു കൂ​ട്ടി​യാ​ൽ 92 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​ത് 30 വ​ർ​ഷ​മാ​യാ​ൽ 1.7കോ​ടി​യും കി​ട്ടാം (ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ലെ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​ത്തി​നു വി​ധേ​യം ). ഇ​ത് എ​ത്ര നേ​ര​ത്തെ സ​മ്പാ​ദ്യം തു​ട​ങ്ങ​ണം എ​ന്ന കാ​ര്യം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സെ​ന​റ്റ​ര്‍ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് വാ​ര​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​ണ് പ്ര​ശ​സ്തി നേ​ടി​യ മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ഈ ​റൂ​ൾ. സ്ഥി​ര​വ​രു​മാ​നം ഉ​ള്ള ജോ​ലി​ക്കാ​രു​ടെ ചെ​ല​വു​ക​ളെ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണി​ത്. മേ​ൽ​പ്പ​റ​ഞ്ഞ റൂ​ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ചു ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റി​ല്ല.

    വാ​യ്പ​ക​ളു​ടെ തി​രി​ച്ച​ട​വ് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും എ​ന്നാ​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​ച്ച്‌ ക​ടം കു​റ​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ ആ ​തു​ക 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്ത​ലേ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കും എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം വേ​ണ്ട. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും ക്രെ​ഡി​റ്റ് റേ​റ്റി​ങ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ സേ​വി​ങ്സ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൈ ​ന​ന​യാ​തെ മീ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല എ​ന്ന കാ​ര്യം ഓ​ർ​ക്കു​ക.

    (ഒ​മാ​നി​ലെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

