Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 11:35 AM IST

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് അ​റ​ബി പ​ഠി​ക്ക​ൽ; പു​തി​യ ബാ​ച്ചി​ൽ 46 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് അ​റ​ബി പ​ഠി​ക്ക​ൽ; പു​തി​യ ബാ​ച്ചി​ൽ 46 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ
    മ​നാ​ഹ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ഖാ​ബൂ​സ് ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ല്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ ബാ​ച്ച് ചേ​ര്‍ന്നു. ദ​ഖി​ലി​യ​യി​ലെ മ​നാ​ഹ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ 58ാമ​ത് ബാ​ച്ചി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    റ​ഷ്യ, ഫ്രാ​ന്‍സ്, ബെ​ലാ​റ​സ്, ജ​ര്‍മ​നി, ഹം​ഗ​റി, പോ​ള​ണ്ട്, സ്‌​പെ​യി​ന്‍, ഇ​ന്ത്യ, മ​ലേ​ഷ്യ, ജ​പ്പാ​ന്‍, ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ, ഉ​സ്ബ​കി​സ്ഥാ​ന്‍, ക​സാ​ക്കി​സ്ഥാ​ന്‍, തു​ര്‍ക്ക്‌​മെ​നി​സ്ഥാ​ന്‍, തു​ര്‍ക്കി, താ​യ്‌​ലാ​ന്റ്, കാ​ന​ഡ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള 46 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് പു​തി​യ ബാ​ച്ചി​ലു​ള്ള​ത്.

    ആ​ദ്യ ദി​വ​സം, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് സ്റ്റാ​ഫി​നെ​യും നി​ല​വി​ലെ കോ​ഴ്‌​സി​ന് മേ​ല്‍നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സു​ല്‍ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സം​സ്‌​കാ​ര​വും നാ​ഗ​രി​ക​ത​യും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും എ​ല്ലാം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കും. പു​തി​യ ബാ​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 22 വ​രെ തു​ട​രും. 160 മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

