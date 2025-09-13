Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​റേ​ബ്യ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 1:40 PM IST

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി സം​ര​ക്ഷ​ണം; ഒ​മാ​ൻ ആ​ദ്യ​ത്തെ മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്ലി​നി​ക് ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്
    inauguration
    cancel
    camera_alt

    മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന അ​റേ​ബ്യ​ൻ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ആ​ദ്യ​ത്തെ മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്ലി​നി​ക് ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ദ്രു​ത ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​ത​താ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ത്യേ​ക വെ​റ്റ​റി​ന​റി ടീ​മി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ദോ​ഫാ​റി​ന്റെ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ​ശേ​ഷി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ലി​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക്ലി​നി​ക് ന​ട​ത്തും.

    മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ലെ​പ്പേ​ർ​ഡ് ഫ​ണ്ടും ഒ​മാ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം അ​റേ​ബ്യ​ൻ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യെ​യും അ​തി​ന്റെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വേ​ള​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ അ​മ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫീ​ൽ​ഡ് ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​ണ് ഈ ​ക്ലി​നി​ക്. പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, കാ​മ​റ ട്രാ​പ്പു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സാ​ദ് ബി​ൻ ബി​ഷാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് ന​വീ​ക​ര​ണ​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ലെ​പ്പേ​ർ​ഡ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​ക്ലി​നി​ക് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് നേ​ച്ച​ർ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് അ​റേ​ബ്യ​ൻ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യെ.ഇ​തി​ന്റെ എ​ണ്ണം 120ൽ ​താ​ഴെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ അ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ദോ​ഫാ​ർ. സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്, സ്കൂ​ളു​ക​ളെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മ​നു​ഷ്യ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.2020ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ലെ​പ്പേ​ർ​ഡ് ഫ​ണ്ട് വം​ശ​നാ​ശം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsmobile veterinary clinicsArabian Leopard Conservation Center
    News Summary - Arabian leopard conservation; Oman launches first mobile veterinary clinic
    Similar News
    Next Story
    X