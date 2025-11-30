Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​റ​ബ് വ​നി​താ...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:11 AM IST

    അ​റ​ബ് വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക ഫോ​റം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റ​ബ് വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക ഫോ​റം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​ശാ​സ്ത്ര സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ അ​ലെ​ക്സോ, ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ, ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ്, അ​ൽ ബു​റൈ​മി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് വ​നി​താ ഗ​വേ​ഷ​ക ഫോ​റ​ത്തി​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും.

    ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫോ​റം ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ ശാ​സ്ത്ര-​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​യ അ​റ​ബ് വ​നി​ത​ക​ളും അ​റ​ബ്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഒ​മ്പ​ത് സം​വാ​ദ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. സം​സ്‌​കാ​രം, ടൂ​റി​സം, മീ​ഡി​യ, സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം, ഗ്രീ​ൻ ഇ​ക്കോ​ണ​മി, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ന​വീ​ക​ര​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ന​ൽ​ച​ര്‍ച്ച​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Arab Women Researchers Forum starts today
    Similar News
    Next Story
    X