    Oman
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:08 PM IST

    അ​റ​ബ് ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    മ​സ്ക​ത്ത്: 2025ലെ ​അ​റ​ബ് ഷൂ​ട്ടി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​കം, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ത​യ്സീ​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഷൂ​ട്ടി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഡി​സം​ബ​ർ 25 വ​രെ നാ​ഷ​ന​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഷൂ​ട്ടി​ങ് കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    14 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 144 പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ റൈ​ഫി​ൾ, എ​യ​ർ​ഗ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​യി​ക ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഷൂ​ട്ടി​ങ് കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്പ​ര കൈ​മാ​റ്റം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    കൂ​ടാ​തെ, താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ദേ​ശീ​യ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്ര​ക​ട​ന​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Girl in a jacket

