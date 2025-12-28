Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Dec 2025 10:51 AM IST
    date_range 28 Dec 2025 10:51 AM IST

    യെ​മ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്

    യെ​മ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: യെ​മ​നി​ലെ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​റി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഒ​മാ​നെ അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കാ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി. അ​തേ​സ​മ​യം, യെ​മ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​വും അ​ന്തി​മ​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും അ​ശ്രാ​ന്ത പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും കെ​യ്റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഈ ​ന​യ​ത​ന്ത്ര മു​ന്നേ​റ്റം യെ​മ​ൻ ജ​ന​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​വി​ക ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. യെ​മ​നി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, യെ​മ​നി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളാ​യ അ​ൽ മ​ഹ്റ​യും ഹ​ദ്റ​മൗ​ത്തും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​മാ​ൻ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഒ​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.യെ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര സം​വാ​ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഭാ​വി​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. യെ​മ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ന​ല്ല അ​യ​ൽ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട സ​മ​ഗ്ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കാ​ൻ സം​വാ​ദ​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​വും മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യ വ​ഴി എ​ന്ന​താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ നി​ല​പാ​ട്. യെ​മ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

