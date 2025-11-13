Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 13 Nov 2025 9:29 AM IST
    അ​റ​ബ് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം കൈ​റോ​യി​ൽ

    അ​റ​ബ് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം കൈ​റോ​യി​ൽ
    അ​റ​ബ് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഒ​മാ​ൻ നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​അീ​ദി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​റ​ബ് നീ​തി​ന്യാ​യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 41ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം ഈ​ജി​പ്തി​ലെ കൈ​റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നി​യ​മ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​അീ​ദി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഘം പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ൽ പാ​സാ​ക്കി​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, അ​റ​ബ് ക​രാ​റു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    കൂ​ടാ​തെ അ​റ​ബ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണം, അ​റ​ബ് അ​ഴി​മ​തി​വി​രു​ദ്ധ ക​രാ​ർ, അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നി​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​ര​ട് അ​റ​ബ് ക​രാ​ർ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡാ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് അ​റ​ബ് ക​രാ​ർ, നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം, കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു. അ​ൽ​ജീ​രി​യ, തു​നീ​ഷ്യ, മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, സു​ഡാ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

