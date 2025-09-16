Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 8:55 AM IST

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി; പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ഒ​മാ​നും

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി; പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ഒ​മാ​നും
    cancel
    camera_alt

    ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബി​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും

    ഖ​ത്ത​ർ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ൽ​ഥാ​നി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം, സ്ഥി​ര​ത, ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദാ​ണ് ന​യി​ച്ച​ത്. അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ ത​ല​വ​ൻ​മാ​ർ ആ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ത്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും പൊ​തു ആ​ശ​ങ്ക​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബി​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ൽ​ഥാ​നി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OmanparticipantsArab-Islamic Summit
    News Summary - Arab-Islamic Summit; Oman also a participant
    Similar News
    Next Story
    X