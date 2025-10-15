Begin typing your search above and press return to search.
    ഒമാനിൽ അറബ് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു

    മ​സി​റ പ​രി​സ്ഥി​തി​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ട​ലാ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​അ​റ​ബ് പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ത​ട​യാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഒ​മാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷോ​പ്പി​ങ് ബാ​ഗ് നി​രോ​ധ​നം ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. ഈ ​നി​രോ​ധ​നം 2027 ജൂ​ലൈ​യോ​ടെ പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ, ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി ന​യ​ങ്ങ​ൾ, മാ​ലി​ന്യ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ത​ട​യാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ക​ട​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മൈ​ക്രോ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, വ​ർ​ഷം​തോ​റ​ും ബീ​ച്ച് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു​വ​ര​ു​ന്നു.

    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്റെ റി​സൈ​ക്ലി​ങ്, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് വെ​ള്ള​ക്കു​പ്പി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ-​പ​രി​സ്ഥി​തി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ, ഗ്ലാ​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കാ​ർ​ഡ്‌​ബോ​ർ​ഡ് പാ​ക്കേ​ജി​ങ് പോ​ലു​ള്ള പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ദ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:omannewsEnvironment Day Celebrationgulf news malayalam
    News Summary - Arab Environment Day celebrated in Oman
