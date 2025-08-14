Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ആ ​കാ​ളും ത​ട്ടി​പ്പാ​ണേ, ത​ല വെ​ക്കേ​ണ്ട...

    വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പ് കാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​എതി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി എ.​പി.​എ​സ്.​ആ​ർ
    മ​സ്ക​ത്ത്: വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പ് കാ​ളു​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ​സ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ (എ.​പി.​എ​സ്.​ആ​ർ). ഇ​ങ്ങ​നെ വി​ളി​ച്ച് ഒ.​ടി.​പി​യും മ​റ്റും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് ബാ​ങ്കി​ങ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നാ​ണ്. ഇ​തു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം പോ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും സേ​വ​ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ.​ടി.​പി, ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ, മ​റ്റു ര​ഹ​സ്യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശ​രി​യാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ത്ത ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ളു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ത്ത​രം കാ​ളു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണ് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സും ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഫോ​ൺ വി​ളി​ച്ച് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പ് രീ​തി​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.​ഇ​ത് മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യ ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘം പു​ത്ത​ൻ അ​ട​വു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ര​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്താ​ൻ ഉ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.​പ്ര​മു​ഖ വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​നം, ബാ​ങ്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നും മ​റ്റും അ​ര്‍ഹ​നാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും നി​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഒ.​ടി.​പി ന​മ്പ​റും മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടും ക്രെ​ഡി​റ്റ്, ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളും താ​ത്കാ​ലി​ക​മാ​യി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഈ ​ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു രീ​തി​ക്കെ​തി​രെ​യും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.​ പ്ര​തി​ദി​ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ലി വാ​ഗ്‌​ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ ടെ​ക്‌​സ്റ്റ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചാ​ണ്​ സം​ഘം ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. എ​ന്നി​ട്ട്​ സം​ഘം മു​ൻ​പ്​ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ തു​ക ഇ​തി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റും. പി​ന്നീ​ട്​ അ​വ​രു​​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​ട​ൻ​ത​​ന്നെ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ്​ സം​ഘം സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ളി​ക്കു​ന്ന അ​ജ്ഞാ​ത​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ഡ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റ​രു​തെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, സി.​വി.​വി കോ​ഡ്, ഒ.​ടി.​പി എ​ന്നി​വ കൈ​മാ​റ​രു​തെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട്, ഡെ​ബി​റ്റ്/ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ര്‍ഡ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ഒ.​ടി.​പി (വ​ണ്‍ ടൈം ​പാ​സ്‌​വേ​ഡ്) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫോ​ൺ കാ​ളു​ക​ളെ​യും മെ​സേ​ജു​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

