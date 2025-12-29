Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:21 PM IST

    വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു അ​വ​ധി ന​യ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം

    വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു അ​വ​ധി ന​യ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ദേ​ശീ​യ​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ പു​തു​വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ലും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പു​തി​യ ന​യം ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​ന​യം ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്ത​ർ, ഈ​ദു​ൽ അ​ദ്ഹാ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല.

    ദൈ​നം​ദി​ന, ത്രൈ​മാ​സ, വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ക​ല​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും പു​തി​യ ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

