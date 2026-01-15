Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    15 Jan 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 9:43 AM IST

    ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി നാ​ളെ സ​ലാ​ല​യി​ൽ

    പ​ത്ത​നം തി​ട്ട സ​ലാ​ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും
    ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി നാ​ളെ സ​ലാ​ല​യി​ൽ
    ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി

    സ​ലാ​ല: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എം.​പി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വു​മാ​യ ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി എം.​പി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്‌​ച സ​ലാ​ല​യി​ൽ എ​ത്തും. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ​ലാ​ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    രാ​വി​ലെ 10.20 ന് ​ഒ​മാ​ൻ എ​യ​റി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്‌ ആറിന് ​ഹം​ദാ​ൻ പ്ലാ​സ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും. സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    അ​ന്നേ ദി​വ​സം രാ​ത്രി 11.30 നു​ള്ള ഒ​മാ​ൻ എ​യ​റി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങും. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചേ​ക്കും.

    TAGS:Oman NewssalalaAnto Antony MPPathanamthitta Pravasi Association
