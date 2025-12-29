Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:33 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:33 PM IST

    ആ​ൻ​റി​മൈ​ക്രോ​ബി​യ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധം: ആ​രോ​ഗ്യ സി​മ്പോ​സി​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക, നേ​ര​ത്തേ ചി​കി​ൽ​സി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ‘എ.​എം.​ആ​ർ അ​പ്ഡേ​റ്റ് 2025’ സി​മ്പോ​സി​യം മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു
    ആ​ൻ​റി​മൈ​ക്രോ​ബി​യ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധം: ആ​രോ​ഗ്യ സി​മ്പോ​സി​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ന്റി​മൈ​ക്രോ​ബി​യ​ൽ റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് (എ.​എം.​ആ​ർ) ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​മാ​നി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ.​എം.​ആ​ർ അ​പ്ഡേ​റ്റ് 2025’ ആ​രോ​ഗ്യ സി​മ്പോ​സി​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ൽ​ഫാ​ർ​സി നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 120ല​ധി​കം ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബാ​ക്ടീ​രി​യ, വൈ​റ​സ്, ഫം​ഗ​സ്, പ​രാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള സൂ​ക്ഷ്മാ​ണു​ക്ക​ൾ അ​വ​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നോ വ​ള​ർ​ച്ച ത​ട​യാ​നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​ൻ​റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ, ആ​ൻ​റി​വൈ​റ​ലു​ക​ൾ, ആ​ൻ​റി​ഫം​ഗ​ലു​ക​ൾ, മ​റ്റ് ആ​ൻ​റി​മൈ​ക്രോ​ബി​യ​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി നേ​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ആ​ൻ​റി​മൈ​ക്രോ​ബി​യ​ൽ റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് (എ.​എം.​ആ​ർ). സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ളെ ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​തു​മൂ​ലം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക.

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റാ​ഡി​സ​ൺ ഹോ​ർ​മൂ​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം അ​ണു​ബാ​ധ നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, മൈ​ക്രോ ബ​യോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ പാ​ത്തോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്കു​ക​ൾ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി മേ​ധാ​വി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മാ​റി. ‘നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക, നേ​ര​ത്തേ ചി​കി​ൽ​സി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ആ​ന്റി​മൈ​ക്രോ​ബി​യ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​ത​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യി.

    ദേ​ശീ​യ എ.​എം.​ആ​ർ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ, അ​തി​വേ​ഗ നി​ർ​ണ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി എ.​എം.​ആ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​ആ​മി​ന അ​ൽ ജ​ർ​ദാ​നി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ർ​ണ​യ​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ർ​ന്നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് ലാ​ബ് അം​ഗം ഡോ. ​അ​സ്സ അ​ൽ റാ​ഷ്ദി, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡോ. ​മെ​ഹ​ർ റി​സ്‌​വി, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി ഫോ​ർ മി​ലി​ട്ട​റി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ​ർ​വി​സ​സി​ലെ ഡോ. ​വ​ഫാ അ​ൽ തം​താ​മി, ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ എ​ൻ​ജി ബ​യോ​ടെ​ക്കി​ലെ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള പ​രി​ജ്ഞാ​നം ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും എ.​എം.​ആ​ർ നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​റി​വും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ൽ​ഫാ​ർ​സി നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സി​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ജു ജോ​ർ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ.​എം.​ആ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ്-​ഓ​ൺ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര സെ​ഷ​നോ​ടെ​യും നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളോ​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsAntimicrobial resistance conferenceHealth Newsgulf news malayalam
    News Summary - Antimicrobial Resistance: Health Symposium Organized
