Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസലാല പോർട്ടിൽ വീണ്ടും...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 March 2026 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 28 March 2026 1:17 PM IST

    സലാല പോർട്ടിൽ വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണം; തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക്‌

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    സലാല: സലാല പോർട്ടിന് നേരെ വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നു. ശനിയാഴ്ച രണ്ട് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പോർട്ടിലെ തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഒരു ക്രെയിനിന് ഭാഗികമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായും അധിക്യതർ അറിയിച്ചു.ആക്രമണത്തെ ഒമാൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെയും ജനങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നതായും ഒമാൻ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:us drone attackOman NewsDrone attackSalalah port
    News Summary - Another drone attack at Salalah Port; Worker injured
    X