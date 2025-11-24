വാർഷികവും ദേശീയ ദിനാഘോഷവുംtext_fields
സലാല: സാപിൽ അക്കാദമി സലാലയിൽ പത്താം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. അൽ വാദിയിലെ അക്കാദമി മൈതാനിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മികച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. സ്കൂൾ ക്ലസ്റ്ററിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ വിദ്യാർഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
കോൺസുലാർ ഏജന്റ് ഡോ. കെ. സനാതനൻ, ഡോ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ഒ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, പവിത്രൻ കാരായി, ഷബീർ കാലടി, ഷറഫുദ്ദീൻ അൽ ഹൊസൻ, താരീഖ് അൽ മാഷലി, ഡോ. സയ്യിദ് ഇഹ്സാൻ ജമീൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
ഒമാന്റെ 55ാം ദേശീയ ദിനാഘോഷം കേക്ക് മുറിച്ച് കൊണ്ടാടി. അക്കാദമി ചെയർമാൻ നൂർ നവാസ്, മുഹമ്മദ് ഫഹീം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുക്കണക്കിനാളുകൾ സംബന്ധിച്ചു.
