Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവാ​ർ​ഷി​ക​വും ദേ​ശീ​യ...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:43 AM IST

    വാ​ർ​ഷി​ക​വും ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ർ​ഷി​ക​വും ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​പി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി വാ​ർ​ഷി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: സാ​പി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ൽ വാ​ദി​യി​ലെ അ​ക്കാ​ദ​മി മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ക്ല​സ്റ്റ​റി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌, ഒ. ​അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, പ​വി​ത്ര​ൻ കാ​രാ​യി, ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ അ​ൽ ഹൊ​സ​ൻ, താ​രീ​ഖ്‌ അ​ൽ മാ​ഷ​ലി, ഡോ. ​സ​യ്യി​ദ്‌ ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ ജ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ന്റെ 55ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം കേ​ക്ക്‌ മു​റി​ച്ച്‌ കൊ​ണ്ടാ​ടി. അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൂ​ർ ന​വാ​സ്‌, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​ഹീം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national daycelebrationsannual dayOman
    News Summary - Annual and National Day Celebrations
    Similar News
    Next Story
    X