Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘അ​ങ്കു​രം’...
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:22 AM IST

    ‘അ​ങ്കു​രം’ ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത​സ​ന്ധ്യ അ​ര​​ങ്ങേ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അ​ങ്കു​രം’ ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത​സ​ന്ധ്യ അ​ര​​ങ്ങേ​റി
    cancel
    camera_alt

    വാ​ദി ക​ബീ​ർ മ​ജാ​ൻ ഹൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ‘അ​ങ്കു​രം’ ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത​

    സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും സം​സ്കാ​ര​വും അ​ര​ങ്ങി​ല​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്ത​സ​ന്ധ്യ ‘അ​ങ്കു​രം’ മ​സ്‌​ക്ക​ത്തി​ലെ വാ​ദി ക​ബീ​ർ മ​ജാ​ൻ ഹൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    അ​ൽ​ഗു​ബ്ര ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ആ​ര​തി ഹ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന നൃ​ത്ത​വി​രു​ന്നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​ബി. അ​ന​ന്ത​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം അ​സി. പ്ര​ഫ. ഡോ. ​ആ​ർ.​എ​ൽ.​വി രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം വ​ന​ജ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:danceevening festivalgulfscientific
    News Summary - 'Ankuram' scientific dance evening begins
    Similar News
    Next Story
    X