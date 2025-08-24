Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​ന​ന്ത​പു​രി...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 9:28 AM IST

    അ​ന​ന്ത​പു​രി ആ​ശു​പ​ത്രി ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ananthapuri hospital
    cancel
    camera_alt

    അ​ന​ന്ത​പു​രി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ സേ​വ​ന​മു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ദാ​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​ന​ന്ത​പു​രി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് (എ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഐ) കൂ​ടു​ത​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളു​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളും ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ളും വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് റൂ​വി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ തു​ലി​പ്പി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി നി​യ​മ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഹൈ​തം അ​ൽ ന​ബി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ എ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഐ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​എ. മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡ പി​ള്ള, ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വ​ർ (മാ​നേ​ജി​ങ് പാ​ർ​ട്ണ​ർ), കു​മ്പ​ള​ത്ത് ശ​ങ്ക​ര​പ്പി​ള്ള (എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ), വാ​സു​ദേ​വ​ൻ ത​ളി​യ​റ (ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഐ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ഈ ​സം​രം​ഭം പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഡോ. ​മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡ പി​ള്ള പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ന​ന്ത​പു​രി പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് ആ​ൻ​ഡ് വി​സ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഖാ​ബൂ​റ​യി​ൽ എ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഐ ഇ​തി​ന​കം ഒ​രു ശാ​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ക്ര​മേ​ണ പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും. വി​പു​ല​മാ​യ​തോ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ​തോ ആ​യ ചി​കി​ത്സ​ക​ളോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മോ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​ള്ള എ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഐ​യു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ്ഷി​പ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യും.

    ര​ണ്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.ബ​ർ​ക​യി​ലോ മു​സ​ന്ന​യി​ലോ സൂ​പ്പ​ർ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി തു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​മോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം കേ​ര​ള​വു​മാ​യു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഒ​മാ​ന്റെ വ​ള​രു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewshospitalHospital employeeexpands
    News Summary - Anantapuri Hospital expands operations in Oman
    Similar News
    Next Story
    X