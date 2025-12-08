Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:50 PM IST

    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​ണി​ഞ്ഞ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​പ്പാ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​ണി​ഞ്ഞ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​പ്പാ​യം
    cancel
    camera_alt

    ഫൈ​സ​ല്‍

    ‘‘മു​ന്‍പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കേ​വ​ല​മൊ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മാ​ത്ര​മാ​യ ഞാ​ൻ വി​റ​യ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം‌ പാ​ര​ല​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ധ്യ​പ​ക​വൃ​ത്തി​യു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നാ​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും രാ​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ആ​കെ​യു​ണ്ടാ​യ പ്ല​സ് പോ​യ​ന്‍റ്. അ​താ​ണ് അ​ന്ന് എ​ന്നെ തു​ണ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്നും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​സ്മ​ര​ണ​യോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ മാ​ഷ് അ​യ​വി​റ​ക്കു​ന്നു...’’

    ത്രി​ത​ല ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ളും അ​ല​യൊ​ലി​ക​ളും നാ​ട്ടി​ല്‍ കൊ​ടു​മ്പി​രി​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ത്തി​ല്‍‌ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത്‌ നി​ന്ന് പ​ഴ​യൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ അ​യ​വി​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഫൈ​സ​ല്‍ മാ​ഷ്.

    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യാ​ണ്‌ മാ​ഷി​ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​പ്പാ​യം ഇ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. ഡി​ഗ്രി അ​വ​സാ​ന​വ​ര്‍ഷ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്താ​ണ് ഈ ​അ​നു​ഭ​വം. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​യാ​ള്‍ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മു​ഴു​കി​ക്ക​ഴി​യു​ന്ന നേ​ര​ത്താ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തും ജ​യി​ച്ച​തു​മാ​യ മ​ധു​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​ഭാ​വി എ​ന്ന‌ നി​ല​യി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ന് പോ​യ മാ​ഷ് തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​യാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് ട്വി​സ്റ്റ്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ, തൃ​ശൂ​രി​നോ​ട് അ​തി​ര്‍ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ചൊ​വ്വ​ല്ലൂ​ര്‍ വാ​ര്‍ഡി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​ശ​സ്ത​നും മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം ഇ​തേ വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ ജ​യി​ച്ച​യാ​ളു​മാ​യ ബാ​പ്പു​വാ​ണ് മു​ഖ്യ എ​തി​രാ​ളി. മു​ന്‍പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത കേ​വ​ല​മൊ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മാ​ത്ര​മാ​യ ഞാ​ൻ വി​റ​യ​ലോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം‌ പാ​ര​ല​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ധ്യ​പ​ക​വൃ​ത്തി​യു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നാ​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും രാ​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ആ​കെ​യു​ണ്ടാ​യ പ്ല​സ് പോ​യ​ന്‍റ്. അ​താ​ണ് അ​ന്ന് എ​ന്നെ തു​ണ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്നും ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​യോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല ഓ​ര്‍മ​ക​ള്‍ മാ​ഷ് അ​യ​വി​റ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്ന് ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ള്‍ 48 വോ​ട്ടി​ന് വാ​ര്‍ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി. അ​ത് ഇ​ന്ന് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് ‘പ​ച്ച​പി​ടി​ച്ച’ ഓ​ര്‍മ​യാ​ണെ​ന്ന് ഫൈ​സ​ല്‍ മാ​ഷ് ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    ജ​യ​ത്തോ​ടെ മൂ​ന്ന​ര​വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ലം വാ​ര്‍ഡി​നും വാ​ര്‍ഡി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​യി ഓ​ടി​ന​ട​ന്ന് വി​യ​ര്‍പ്പൊ​ഴു​ക്കി. ഉ​ള്ള ഫ​ണ്ടു​ക​ളൊ​ക്കെ വാ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കൊ​ക്കെ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു. റോ​ഡ്, കു​ടി​വെ​ള്ളം, കി​ണ​ര്‍, അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​രു​ടെ പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ ജ​ന​മ​ന​സി​ല്‍ ഇ​ടം നേ​ടി എ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്‌. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ ജോ​ലി തി​ര​ക്കു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ക​ര്‍മ​നി​ര​ത​നാ​ണ് മാ​ഷ്. മ​ത്ര​യി​ലു​ള്ള അ​ലി ജു​മാ ബാ​ക്ക​ര്‍ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ഇ​ന്‍വെ​ന്‍റ​റി ക​ണ്‍ട്രോ​ള​റും കെ.​എം.​സി.​സി മ​ത്ര യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ്.

    (ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്: അ​ഷ്റ​ഫ് ക​വ്വാ​യി)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - An unexpectedly dressed candidate
    Similar News
    Next Story
    X