Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 1:50 PM IST

    ചികിത്സക്കായി തിരിച്ച പ്രവാസി നാട്ടില്‍ നിര്യാതനായി

    ചികിത്സക്കായി തിരിച്ച പ്രവാസി നാട്ടില്‍ നിര്യാതനായി
    ഇ​ബ്രി: ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച ഒ​മാ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. പാ​ല​ക്കാ​ട് മാ​ന്ന​നൂ​ര്‍ കു​റ്റി​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് (63- നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്റ്റു​ഡി​യോ ഇ​ബ്രി) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​വും സ്‌​ട്രോ​ക്കും സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് തു​ട​ര്‍ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ക​ലാ​കൈ​ര​ളി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ര്‍ ലി​ഫ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഏ​ഴ് മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി നാ​ട്ടി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: സു​ജ. മ​ക​ന്‍: സ​ഞ്ജ​യ് പ്ര​കാ​ശ്. മ​രു​മ​ക​ള്‍: അ​മൃ​ത. സം​സ്‌​കാ​രം ഷൊ​ർ​ണൂ​ര്‍ ശാ​ന്തി​തീ​ര​ത്ത് ന​ട​ന്നു. 35 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഇ​ബ്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​കാ​ശി​ന്റെ വേ​ര്‍പാ​ടി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ മ​ല​യാ​ളി​സ​മൂ​ഹം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ സു​നി​ല്‍, വേ​ണു എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സ്‌​കാ​ര​ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​രം അ​ര്‍പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Death NewsexpatriateGulf NewsOman News
    News Summary - An expatriate who returned for treatment died in his homeland.
