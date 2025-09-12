ചികിത്സക്കായി തിരിച്ച പ്രവാസി നാട്ടില്‍ നിര്യാതനായി

ചികിത്സക്കായി തിരിച്ച പ്രവാസി നാട്ടില് നിര്യാതനായിtext_fields
ഇബ്രി: ചികിത്സക്കായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച ഒമാന് പ്രവാസി നിര്യാതനായി. പാലക്കാട് മാന്നനൂര് കുറ്റിത്തറ സ്വദേശി ജയപ്രകാശ് (63- നാഷനല് സ്റ്റുഡിയോ ഇബ്രി) ആണ് മരിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയില് ഹൃദയാഘാതവും സ്ട്രോക്കും സംഭവിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് മസ്കത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് തുടര്ചികിത്സക്കായി കലാകൈരളി പ്രവര്ത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തില് നാട്ടിലേക്ക് എയര് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഏഴ് മാസത്തോളമായി നാട്ടില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഭാര്യ: സുജ. മകന്: സഞ്ജയ് പ്രകാശ്. മരുമകള്: അമൃത. സംസ്കാരം ഷൊർണൂര് ശാന്തിതീരത്ത് നടന്നു. 35 വര്ഷത്തിലധികമായി ഇബ്രിയില് പ്രവാസിയായിരുന്ന പ്രകാശിന്റെ വേര്പാടില് ഒമാന് മലയാളിസമൂഹം അനുശോചിച്ചു. ഒമാനിലെ പൊതുപ്രവര്ത്തകരായ സുനില്, വേണു എന്നിവര് സംസ്കാരചടങ്ങില് പങ്കെടുത്ത് അന്ത്യോപചാരം അര്പ്പിച്ചു.
