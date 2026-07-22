ആമിറാത്ത് - ബൗഷർ പർവത പാതയിൽ അൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് പൂർണമായി അടക്കുന്നു

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Posted Ondate_range 22 July 2026 4:51 PM IST
Updated Ondate_range 22 July 2026 4:51 PM IST
ആമിറാത്ത് - ബൗഷർ പർവത പാതയിൽ അൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് പൂർണമായി അടക്കുന്നുtext_fields
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News Summary - Amerat-Bausher mountain road closed
മസ്കത്ത്: റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഭാഗമായി ആമിറാത്ത്- ബൗഷർ പർവത പാതയിലെ അൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് പൂർണമായി അടക്കുന്നതായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അൽ അമിറാത്ത് ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്നും ബൗഷർ ഗവർണറേറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമാകുക.
ജൂലൈ 23 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മേൽ പറഞ്ഞ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായും ബദൽ റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പാതയിലെ ട്രാഫിക് നിർദേശങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പൊതു ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
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