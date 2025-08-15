Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 15 Aug 2025 2:05 PM IST
    date_range 15 Aug 2025 2:05 PM IST

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ്വാത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍സ് ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റക്ടേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ​യ്യി​ദ് സ​ല്‍മാ​ന്‍ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​കും. എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ള്‍, ര​ക്ഷ​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.വൈ​കി​ട്ട് 6.30ന് ​ഐ.​എ​സ്.​എം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ന്‍ ത​വി​ഷി ബെ​ഹ​ല്‍ പാ​ണ്ഡെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

