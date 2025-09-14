Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    14 Sept 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 9:37 AM IST

    ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ -മു​ന​വ്വ​ർ അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ

    ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ -മു​ന​വ്വ​ർ അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ
    മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മബേല ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയുടെ ലീഡേഴ്സ് സമ്മിറ്റിൽ പാണക്കാട്

    മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന യു.​ഡി. എ​ഫി​നെ ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ത​ള​ർ​ത്താ​നും വേ​ണ്ടി പ​ല ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​ർ അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​ മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​തൃ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ത്ത​രം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ അ​താ​ത് നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വി​ക​സ​നം മു​ര​ടി​ച്ച് അ​ധ​പ​ധി​ച്ച ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട് ചോ​രി പോ​ലെ​യു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ധ്വം​സ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ബോ​ധ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന വ​ലി​യ ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് എ ​കെ.​കെ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യാ​ക്കൂ​ബ് തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​പി. ആ​ഷി​ക് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.. റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ പി.​ടി.​കെ , അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പോ​യി​ക്ക​ര, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം , മു​ജീ​ബ് ക​ട​ലു​ണ്ടി. ഉ​സ്മാ​ൻ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ക്കേ​രി , ഷ​മീ​ർ പാ​റ​യി​ൽ, ഹ​ക്കീം ചേ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, സി ​വി എം ​ബാ​വ വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ഫീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​റാ​ഫാ​ത്ത് എ​സ് വി ​ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ബെ​ല ഏ​രി​യ കെ​എം​സി​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​നി​താ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - Allegations will tarnish UDF - Former Ali Shihab and his family
