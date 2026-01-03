Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ശ​താ​ബ്ദി സ​ന്ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക്ക്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ശ​താ​ബ്ദി സ​ന്ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക്ക്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ശ​താ​ബ്ദി സ​ന്ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക്ക്‌ എ​സ്.​ഐ.​സി സ​ലാ​ല ആ​ക്ടി​ങ്

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി യാ​ത്ര നാ​യ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി തി​രു​വ​ള്ളൂ​രി​ന്

    പ​താ​ക കൈ​മാ​റി തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​സ്.​ഐ.​സി സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​താ​ബ്ദി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ചാ​ര​ണ​യാ​ത്ര​ക്ക്‌ മി​ർ​ബാ​ത്ത് മ​ഖാം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. എ​സ്.​ഐ.​സി സ​ലാ​ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി യാ​ത്ര നാ​യ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി തി​രു​വ​ള്ളൂ​രി​ന് പ​താ​ക കൈ​മാ​റി. നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി ഫൈ​സി, വി.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഹാ​ജി , റ​ഷീ​ദ് ക​ൽ​പ​റ്റ , അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മി​ർ​ബാ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഈ​സ് ശി​വ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് സ്വി​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞുതു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​യാ​ത്ര സ​ലാ​ല​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും. ജ​നു​വ​രി 19ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​സു​ന്നി​യ​യി​ൽ യാ​ത്ര സ​മാ​പി​ക്കും.സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സാ​ലിം ഫൈ​സി കൊ​ള​ത്തൂ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

