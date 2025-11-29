Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:43 AM IST

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം; ഒ​മാ​ൻ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യം

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം; ഒ​മാ​ൻ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യം
    ഖ​ദ​്റയി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക ഒ​മാ​ൻ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ദ​ർ​ശ​വി​ശു​ദ്ധി നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ച​ര​ണാ​ർ​ഥം എ​സ്.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ​സ്ത ഒ​മാ​ൻ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഒ​മാ​നി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഖ​ദ​റ​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി.

    സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​സ്.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ബി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഫൈ​സി പേ​രാ​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. രാ​ഷ്ട്ര​ര​ക്ഷ​ക്ക് സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത​ൽ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ജാ​ലി​ക ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ബ​റ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന 100 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എ​ൻ.​എ​സ് മൗ​ല​വി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഫൈ​സി, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ബാ​ഖ​വി പാ​റ​ന്നൂ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹാ​ജി കു​ണി​യ, മ​ക്ക ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, ലു​ലു റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ഷ​ബീ​ർ, ഒ​മാ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​വ ഹാ​ജി, എ​സ്.​ഐ.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് യൂ​സ​ഫ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ സീ​ബ്, എ​സ്.​ഐ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഇ​മ്പി​ച്ചി അ​ലി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, മ​സ്ക​ത്ത് റെ​യ്ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി, റെ​യ്ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി സ​ലാ​ല, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ ഫൈ​സി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, താ​ജ് അ​ഷ്റ​ഫ് സാ​ഹി​ബ്, അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഹാ​ജി, ജ​ഹ്ഫ​ർ സ​ഹം, നാ​സ​ർ സ​ഹം, ലു​ഖ്മാ​ൻ ത​ർ​മ​ത്ത്, സ​ൽ​മാ​ൻ, ജ​മാ​ൽ ഹ​മ​ദാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ ഹാ​ജി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ഈ​ദ​ലി ദാ​രി​മി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

