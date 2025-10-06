Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവി​ദേ​ശ...
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:25 PM IST

    വി​ദേ​ശ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു ഒ​മാ​നി പൗ​ര​നെ​യെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മി​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദേ​ശ മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ചി​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    വി​ദേ​ശ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു ഒ​മാ​നി പൗ​ര​നെ​യെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മി​ക്ക​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ദേ​ശ മൂ​ല​ധ​ന​നി​ക്ഷേ​പ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ചി​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​ന്ത്രി​ത​ല പ്ര​മേ​യം (411/2025) പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    വി​ദേ​ശ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി​ക​ളും വാ​ണി​ജ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു ഒ​മാ​നി പൗ​ര​നെ​യെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ​പ്ര​മേ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​മാ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ ഒ​മാ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​മ്പ​നി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​മേ​യം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ ക​മ്പ​നി​യും ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി (സ്റ്റാ​റ്റ​സ്) ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന​വ​യി​ൽ ഏ​താ​ണ് ആ​ദ്യം വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും: ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പു​തു​ക്ക​ൽ, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യ​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് പു​തു​ക്ക​ൽ.

    പ്ര​മേ​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പി​റ്റേ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഇ​ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - All foreign-owned establishments must appoint at least one Omani citizen within a year
    Similar News
    Next Story
    X