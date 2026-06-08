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    Oman
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 8:26 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 8:26 PM IST

    ഹുർമുസിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലിലെ 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി

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    ഹുർമുസിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലിലെ 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി
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    ന്യൂഡൽഹി/മസ്കത്ത്: ഒമാൻ തീരത്ത് ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം ഒമാൻ തീരത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ‘എം.ടി മാരിവെക്സ്’ എന്ന കപ്പലിലെ 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപെടുത്തി. ഒമാൻ അധികൃതർ നടത്തിയ അതിവേഗ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മസ്കത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നന്ദി അറിയിച്ചു. കപ്പലിലെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചതായി എംബസി ഔദ്യോഗിക ‘എക്സ്’ അക്കൗണ്ടിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒമാൻ ഭരണകൂടവുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചോ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എംബസി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

    കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ‘ഫോർവേഡ് സീമെൻസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ’ (എഫ്.സി.യു.ഐ) രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന ആശ്വാസ വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്.

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    TAGS:Cargo ShiprescuedStrait of Hormuzaccidant
    News Summary - All 24 Indian crew members on board the ship that met with an accident in the Strait of Hormuz have been rescued
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