മാവേലിക്കര സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി

മാവേലിക്കര സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
സുഹാർ: ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര സ്വദേശി ഒമാനിലെ സഹമിൽ നിര്യാതനായി. സഹമിൽ സഹമിൽ റസ്റ്ററന്റ് ജീവനക്കാരനായ നോർത്ത് മാങ്കുഴി പല്ലാരിമംഗലം ചാലിൽ വാർഡിൽ കുഞ്ഞു രാമൻ- ദേവകി ദമ്പതികളുടെ മകൻ മോഹൻ എന്ന പുഷ്പാംഗദൻ (59) ആണ് മരിച്ചത്.
ശ്വാസ തടസ്സത്തെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞു വിഴുകയായിരുന്നു. സഹം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പത്തു വർഷമായി സഹമിൽ റൗണ്ട് എബൗട്ടിനടുത്തുള്ള അൽ അസ്ദഹർ എന്ന മലയാളി റസ്റ്ററന്റിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. 20 വർഷത്തോളമായി ഒമാനിൽ പ്രവാസിയാണ്. ഭാര്യ: സുനിത. അക്ഷയ് ഏക മകനാണ്. നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സഹമിലെ കൈരളി പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register