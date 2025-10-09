Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​ച്ചൂ@ അ​​യ​ണ്‍...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:27 PM IST

    മ​ച്ചൂ@ അ​​യ​ണ്‍ മാ​ന്‍; ഉ​രു​ക്കു​മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നൊരു ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കാ​ര​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    iron man triathlon
    cancel
    camera_alt

    അ​യ​ണ്‍ മാ​ന്‍ ട്ര​യ​ത്ത​ലോ​ണ്‍ മ​ത്സ​ര വേ​ദി​യി​ൽ മ​ച്ചു ഷാ​ന​വാ​സ്

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​മാ​യ അ​​യ​ണ്‍ മാ​ന്‍ ട്ര​യ​ത്ത​ലണ്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യം കു​റി​ച്ച് ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മ​ച്ചു ഷാ​ന​വാ​സ്. സ്‌​പെ​യി​നി​ലെ ബാ​ഴ്സലോ​ണ​യി​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ അ​ഞ്ചി​ന് രാ​വി​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ 3.8 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ക​ട​ലി​ലൂ​ടെ നീ​ന്ത​ല്‍ 180 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ 42.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ഓ​ട്ടം എ​ന്നി​വ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്ലാ​തെ 15 മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ 30 മി​നി​റ്റു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ച്ചു പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.ലോ​ക​ത്തെ 60 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 3200 പേ​ര്‍ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ 2428 പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഓ​രോ കാ​യി​ക​താ​ര​വും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ​ര​ദി​ന​ത്തി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​ന​സി​ക ക​രു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ഇ​തി​ല്‍ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    52 കാ​ര​നാ​യ മ​ച്ചു ആ​ല​പ്പു​ഴ ഓ​ള്‍ഡ് തി​രു​മ​ല വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ രാ​ജ​ന്‍ തു​ള​സി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ന്‍ ആ​ണ്. 2007 മു​ത​ല്‍ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ പ​ത്ര​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ച്ചു മ​സ്‌​ക​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ട്ര​യാ​യ​ത്തല​ണ്‍ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഞ്ജുവാണ് ഭാ​ര്യ. ഏ​ക​മ​ക​ള്‍ മീ​നാ​ക്ഷി ഡി​ഗ്രി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsalappuzha nativeironman triathlon
    News Summary - Alappuzha native celebrates victory in the world's toughest sporting event, the Ironman Triathlon
    Similar News
    Next Story
    X