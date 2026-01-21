Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:17 PM IST

    അൽ മിറാനി, മത്ര കോട്ടകളിൽ ‘അലാമത്’ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി

    ‘അ​ലാ​മ​ത്’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​ത്ര: യു​വ ഒ​മാ​നി ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഭ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ലാ​മ​ത്’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അ​ൽ മി​റാ​നി, മ​ത്ര കോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ ‘അ​ലാ​മ​ത് ലാ​ബ്’ എ​ന്ന ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന ഘ​ട്ട​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ജ​നു​വ​രി 28 വ​രെ നീ​ളും.

    ഒ​മാ​നി-​അ​റ​ബ് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​മാ​ണ് 40 പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ടൈ​പ്പോ​ഗ്രാ​ഫി, പോ​സ്റ്റ​ർ ഡി​സൈ​ൻ, തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ ടാ​ല​ന്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി യു​വ ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം.

    ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും മ​റ്റ് ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട ഈ ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ, ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത അം​ശ​ങ്ങ​ളെ ആ​ധു​നി​ക ദൃ​ശ്യ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ലൈ​വ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - 'Alamat' exhibition begins at Al Mirani and Matra forts
