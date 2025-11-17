Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:26 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്‌ അ​ൽ വ​ഹ​ദ ക്ല​ബ്‌ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്‌ അ​ൽ വ​ഹ​ദ ക്ല​ബ്‌ വി​ജ​യി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​രു​ഷ വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ

    വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ അ​ൽ വ​ഹ​ദ ക്ല​ബ്‌

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ പു​രു​ഷ വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ൽ വ​ഹ​ദ ക്ല​ബ്‌ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി. കോ​സ്മോ ക്ല​ബ്‌ റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി. സ​ലാ​ല സെ​ന്റ​റി​ലെ ദോ​ഫാ​ർ ക്ല​ബ് മൈ​താ​നി​യി​ൽ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യു​മാ​യി ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്‌ വി.​പി. അ​ബ്‌​ദു​സ​ലാം ഹാ​ജി, റ​ഷീ​ദ്‌ ക​ൽ​പ​റ്റ, ഷി​ജു ശ​ശി​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​യ്യൂ​ബ് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, റ​സാ​ഖ് സ്വി​സ്, ശു​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccsalalahVolleyball TournamentAl Wahda
    News Summary - Al Wahda Club wins KMCC Salalah Volleyball Tournament
    Similar News
    Next Story
    X