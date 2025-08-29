Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:44 AM IST

    ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് പോ​ർ​ട്ട്സ്മൗ​ത്ത് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത്

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് പോ​ർ​ട്ട്സ്മൗ​ത്ത് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത്
    പോ​ർ​ട്ട്സ്മൗ​ത്ത് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ -ര​ണ്ട് ക​പ്പ​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഏ​ഴാ​മ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ (ആ​ർ.​എ​ൻ.​ഒ) ക​പ്പ​ലാ​യ ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട് യു.​കെ​യി​ലെ പോ​ർ​ട്ട്സ്മൗ​ത്ത് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടു. ക​പ്പ​ലി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​പ്പ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    യു.​കെ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ബ​ദ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ന്ദാ​രി പോ​ർ​ട്ട്സ്മൗ​ത്ത് ലോ​ർ​ഡ് മേ​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ജെ​റാ​ൾ​ഡ് വെ​ർ​നോ​ൺ, റോ​യ​ൽ നേ​വി സ്റ്റാ​ഫ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ കോ​ണ​ൽ, ല​ണ്ട​നി​ലെ ഒ​മാ​നി എം​ബ​സി​യി​ലെ മി​ലി​റ്റ​റി അ​റ്റാ​ഷെ എ​യ​ർ ക​മ്മ​ഡോ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഷു​കൈ​ലി, മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും സൈ​നി​ക അ​റ്റാ​ഷെ​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ സ​മു​ദ്ര​ച​രി​ത്ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​പ്പ​ലി​ലെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, ‘ശ​ബാ​ബ് ഒ​മാ​ൻ-​ര​ണ്ട്’ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ​ത്ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​മു​ദ്രോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘സെ​യി​ൽ ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം ഫെ​സ്റ്റി​വ’​ലി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​വ​യാ​ണ് തി​ള​മാ​ർ​ന്ന നേ​ട്ടം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം സെ​യി​ലി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സീ ​അം​ബാ​സ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് ക​പ്പ​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​വും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ക​പ്പ​ലി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ലോ​ക​ജ​ന​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം, സ​മാ​ധാ​നം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ 30ന് ​മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് യ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ സ​ത്ത​യും അ​തി​ന്റെ ശോ​ഭ​ന​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ നേ​വി​യു​ടെ (ആ​ർ‌.​എ​ൻ‌.​ഒ) ക​പ്പ​ൽ. ‘ഗ്ലോ​റീ​സ് ഓ​ഫ് ദി ​സീ​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

