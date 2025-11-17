Begin typing your search above and press return to search.
    അൽ അവാബി വിലായത്തിലുള്ളവർക്ക് ചികിത്സയിളവുമായി അൽ സലാമ പോളി ക്ലിനിക്കുകൾ

    അൽ അവാബി വിലായത്തിലുള്ളവർക്ക് ചികിത്സയിളവുമായി അൽ സലാമ പോളി ക്ലിനിക്കുകൾ
    അ​ൽ അ​വാ​ബി​യി​ലെ വാ​ലി ഓ​ഫ് അ​ൽ അ​വാ​ബി ഓ​ഫി​സും അ​ൽ സ​ലാ​മ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്കും ത​മ്മി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ അ​ൽ അ​വാ​ബി​യി​ലെ വാ​ലി ഓ​ഫ് അ​ൽ​അ​വാ​ബി ഓ​ഫി​സും അ​ൽ സ​ലാ​മ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്കും ത​മ്മി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    വാ​ലി ഓ​ഫി​സി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ൽ അ​വാ​ബി​യി​ലെ വാ​ലി​യും വി​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഹ​മൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഹ​മൈ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​ഷൂ​ദി​യും അ​ൽ സ​ലാ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് ടി.​ടി​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​ൽ അ​വാ​ബി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ചി​കി​ത്സ കി​ഴി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തും അ​വ​ബോ​ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​കേ​ഷ് പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ഫീ​ർ വെ​ള്ളാ​ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

