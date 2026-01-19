Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 2:37 PM IST

    അൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ്: ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇലവൻ ജേതാക്കൾ

    text_fields
    bookmark_border
    oman
    cancel
    camera_alt

    അൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒന്നാം സീസൺ വിജയികളായ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇലവൻ

    Listen to this Article

    മസ്കത്ത്: അൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒന്നാം സീസണിൽ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇലവൻ ജേതാക്കളായി.

    മൊബേല സമായിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ ഫൈനലിൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഇലവനെ അഞ്ചു വിക്കറ്റിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇലവനിലെ സിനാസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കോഓഡിനേറ്റർമാരായ അൻവർ, മുസ്തഫ, ഷഫീഖ്, റഷീദ്, ഫാറൂഖ്, ഷൗക്കത്ത്, റഹീസ്, അമീർ, മീഡിയ കോഓഡിനേറ്റർമാരായ അർഷദ്, ഇസ്ഹാഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsCricket Premier LeagueOmangulf news malayalam
    News Summary - Al Qud Cricket Premier League: Fighters XI crowned winners
    Similar News
    Next Story
    X