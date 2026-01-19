അൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ്: ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇലവൻ ജേതാക്കൾ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 19 Jan 2026 2:37 PM IST
Updated Ondate_range 19 Jan 2026 2:37 PM IST
അൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ്: ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇലവൻ ജേതാക്കൾtext_fields
News Summary - Al Qud Cricket Premier League: Fighters XI crowned winners
മസ്കത്ത്: അൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഒന്നാം സീസണിൽ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇലവൻ ജേതാക്കളായി.
മൊബേല സമായിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ ഫൈനലിൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഇലവനെ അഞ്ചു വിക്കറ്റിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇലവനിലെ സിനാസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അൽഖൂദ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കോഓഡിനേറ്റർമാരായ അൻവർ, മുസ്തഫ, ഷഫീഖ്, റഷീദ്, ഫാറൂഖ്, ഷൗക്കത്ത്, റഹീസ്, അമീർ, മീഡിയ കോഓഡിനേറ്റർമാരായ അർഷദ്, ഇസ്ഹാഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
