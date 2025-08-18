അൽ ഖുവൈർ സ്ട്രീറ്റ് ഇന്നുമുതൽ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുംtext_fields
മസ്കത്ത്: അൽ ഖുവൈർ സ്ട്രീറ്റ് (സർവിസ് റോഡ്) താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുമെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 25 വൈകുന്നേരംവരെയാണ് അടച്ചിടുക. ബൗഷറിലെ അൽ ഖുവൈർ ഇടനാഴി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ഗതാഗത മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കാൻ ബദൽ വഴികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
