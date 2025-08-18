Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 18 Aug 2025 10:29 AM IST
    date_range 18 Aug 2025 10:29 AM IST

    അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ സ്ട്രീ​റ്റ് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ സ്ട്രീ​റ്റ് (സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ്) താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സ​ിപ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25 വൈ​കു​ന്നേ​രം​വ​രെ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. ബൗ​ഷ​റി​ലെ അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഇ​ട​നാ​ഴി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ദ​ൽ വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Oman NewstodayRoad closedAl Khuwair
