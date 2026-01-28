Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 28 Jan 2026 9:21 AM IST
    date_range 28 Jan 2026 9:21 AM IST

    അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വു​മ​ൺ​സ്-ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വു​മ​ൺ​സ്-ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    ന​സ്രി​യ ഷ​ഫീ​ഖ്, സൗ​ദ അ​ലി

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ വു​മ​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് പ്ര​ഥ​മ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ മ​ല​ബാ​ർ ഡേ​യ്‌​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ മീ​റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രസി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ബി.​എ​സ്. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി, സ​മ​ദ് മ​ച്ചി​യ​ത്, സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.ന​സ്രി​യ ഷ​ഫീ​ഖി​നെ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും സൗ​ദ അ​ലി​യെ കോ-​ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും, ത​സ്‍ലീ​മ ഹാ​ഷി​മി​നെ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കോഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി ഷം​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷിം​ന ഫൈ​സ​ൽ, ജ​മീ​ല ല​ത്തീ​ഫ്, മു​ബ​ഷി​റ അ​ജ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി വു​മ​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ദി​ഖ് ആ​ടൂ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശി​ഹാ​ബ് പേ​രാ​മ്പ്ര, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പു​ത്ത​ന​ത്താ​ണി, റി​യാ​സ് എ​ൻ. തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ, ഹാ​ഷിം പാ​റാ​ട്, ഹാ​ഷിം വ​യ​നാ​ട്, നി​ഷാ​ദ് മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പേ​രാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ത​സ്‍ലീ​മ ഹാ​ഷിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

