Madhyamam
    Oman
    date_range 8 Nov 2025 9:39 AM IST
    date_range 8 Nov 2025 9:39 AM IST

    ബൗ​ഷ​റി​ൽ അ​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ മ​സ്ജി​ദ് തു​റ​ന്നു

    ബൗ​ഷ​റി​ൽ അ​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ മ​സ്ജി​ദ് തു​റ​ന്നു
    ബൗ​ഷ​റി​ൽ അ​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ മ​സ്ജി​ദ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ധു​നി​ക ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റി​ൽ പ​ണി​ത അ​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ മ​സ്ജി​ദ് ബൗ​ഷ​റി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു. മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മ​അ്മ​രി, സ​യ്യി​ദ് ന​ബീ​അ് ബി​ൻ ത​ലാ​ൽ അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ നി​സ്‍വാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 1500പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഹാ​ൾ.

    തു​റ​ന്ന മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​യു സ​ഞ്ചാ​ര​വും വെ​ളി​ച്ച​വു​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ നാ​സ​ർ ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ഷി​ബ്‍ലി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ- സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി​യും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.ഒ​ന്നാം​നി​ല​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഹാ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Oman Newsmosque opengulf news malayalam
    News Summary - Al Irfan Mosque opens in Bowsher
