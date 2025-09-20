Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 11:03 AM IST

    അ​ൽ ഫി​ദാ​ൻ സെ​റാ​മി​ക്സ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    അ​ൽ ഫി​ദാ​ൻ സെ​റാ​മി​ക്സ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    സ​ലാ​ല: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ അ​ൽ ഫി​ദാ​ൻ സെ​റാ​മി​ക്സി​ന്റെ പ​തി​നാ​ലാ​മ​ത്‌ ശാ​ഖ സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ഞ്ചാം ന​മ്പ​റി​ലെ മ​സ്‌​ജി​ദ്‌ ന​ബി ഇം​റാ​ന് എ​തി​ര​വ​ശ​ത്താ​യി വി​ശാ​ല​മാ​യ ഷോ​റൂ​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്‌.ദോ​ഫാ​ർ കോ​മേ​ഴ്സ്‌ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ഡി.​ജി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ ബ​ദ്‌ റാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ ഫി​ദാ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​പി. ന​ജീ​ബ്, ദോ​ഫാ​ർ മു​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ല​വി അ​ഫീ​ദ്, ഐ.​എ​സ്‌.​സി സ​ലാ​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​ന്ദീ​പ് ഓ​ജ, ജാ​ക്കോ​ബി​റ്റ് സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ച​ർ​ച്ച്‌ വി​കാ​രി ഫാ. ​ടി​നു സ്ക​റി​യ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ബു കു​റ്റ്യാ​ടി, മ​റ്റ് പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സെ​റാ​മി​ക്സി​ന്റെ വി​പു​ല​മാ​യ ക​ല​ക്ഷ​നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ ഫി​ദാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഗോ​വി​ന്ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ൽ, മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ ആ​ഷി​ക് റ​ഹ്മാ​ൻ, സാ​ലി​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

