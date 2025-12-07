അൽ ദല്ല ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് സലാല ഔഖദിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചുtext_fields
സലാല: ഒമാനിലെ പ്രമുഖ പഴം-പച്ചക്കറി മൊത്തവിതരണക്കാരായ അൽ ദല്ല ഗ്രൂപ്പിന്റെ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട് ലെറ്റ് സലാലയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. സലാലയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട് ലെറ്റാണ് ഔഖദ് ശിമാലിയയിൽ സലാല മാളിന് സമീപത്തായി ആരംഭിച്ചത്. അലി ഈസ അലി അൽ മർദൂഫ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചെയർമാൻ കബീർ കണമല, ഡയറക്ടർമാരായ ഷഹീർ കണമല, സഹീർ കണമല എന്നിരും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളും സംബന്ധിച്ചു. കട്ട് ഫ്രൂട്സും ഫ്രൂട് ബാസ്കറ്റും ഫ്രൂട്സ് കാർവിങ്ങുമാണ് ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത.
ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സിന്റെ വലിയ ശേഖരവും ഉണ്ട്. അർസാത്ത് ഫാമിന്റെ എല്ല ഐറ്റംസും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ മിതമായ നിരക്കിൽ ഏറ്റവും ഫ്രഷായത് നൽകാനാവുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പൗരപ്രമുഖരും കമ്യൂണിറ്റി നേതാക്കളും സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register