    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 12:07 PM IST

    അ​ൽ ദ​ല്ല ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച്‌ സ​ലാ​ല ഔ​ഖ​ദി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    
    ഔ​ഖ​ദ്‌ ശി​മാ​ലി​യ​യി​ൽ സ​ലാ​ല മാ​ളി​ന് സ​മീ​പം അ​ൽ ദ​ല്ല ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ലി ഈ​സ അ​ലി അ​ൽ മ​ർ​ദൂ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി മൊ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ അ​ൽ ദ​ല്ല ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റ് സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​ലാ​ല​യി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റാ​ണ് ഔ​ഖ​ദ്‌ ശി​മാ​ലി​യ​യി​ൽ സ​ലാ​ല മാ​ളി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ലി ഈ​സ അ​ലി അ​ൽ മ​ർ​ദൂ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​ബീ​ർ ക​ണ​മ​ല, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഹീ​ർ ക​ണ​മ​ല, സ​ഹീ​ർ ക​ണ​മ​ല എ​ന്നി​രും പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ക​ട്ട് ഫ്രൂ​ട്സും ഫ്രൂ​ട് ബാ​സ്ക​റ്റും ഫ്രൂ​ട്സ് കാ​ർ​വി​ങ്ങു​മാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ഡേ​റ്റ്സ്‌ ആ​ൻ​ഡ് ന​ട്ട്സി​ന്റെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​ര​വും ഉ​ണ്ട്‌. അ​ർ​സാ​ത്ത്‌ ഫാ​മി​ന്റെ എ​ല്ല ഐ​റ്റം​സും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഫ്ര​ഷാ​യ​ത് ന​ൽ​കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

