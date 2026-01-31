Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 11:35 AM IST

    ബർക്കയിൽ അൽ അർദ ഒട്ടകഓട്ടമത്സരത്തിന് സമാപനം

    ബർക്കയിൽ അൽ അർദ ഒട്ടകഓട്ടമത്സരത്തിന് സമാപനം
    ബർക്ക: ബർക്ക വിലായത്തിലെ അൽ ഫുലൈജ് സ്‌ക്വയറിൽ അഞ്ചുദിവസങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിച്ച അൽ അർദ ഒട്ടക ഓട്ടമത്സരം സമാപിച്ചു. ഒമാൻ കാമൽ റേസിങ് ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ സുൽത്താനേറ്റിലെ വിവിധ വിലായത്തുകളിൽനിന്നുള്ള ഒട്ടക ഉടമകൾ പങ്കെടുത്തു.

    സാംസ്കാരിക, കായിക, യുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയ അണ്ടർസെക്രട്ടറി ബാസിൽ അഹ്മദ് അൽ റവാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമാപന ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. ഒമാന്റെ സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പരിപാടികളിലൊന്നാണ് അൽ അർദ ഒട്ടക ഓട്ടമത്സരം. ഒട്ടക സവാരിയിലെ പരിചയസമ്പന്നതയും നാടൻ കലാപ്രകടനങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതാണ് മത്സരം.

    TAGS:Oman Newscamel racebarka
    News Summary - Al Arda camel race concludes in Barka
