Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 12:22 PM IST

    ടൂർണമെന്റിലെ മിന്നും താരമായി അജ്മൽ അജു

    ടൂർണമെന്റിലെ മിന്നും താരമായി അജ്മൽ അജു
    ഗോൾകീപ്പർ അജ്മൽ പ്രവാസി വെൽഫെയർ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സൈതാലി ആതവനാടിൽ നിന്നും ട്രോഫി സ്വീകരിക്കുന്നു

    മസ്‌ക്കത്ത്: പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഒമാൻ സംഘടിപ്പിച്ച വെൽഫെയർ കപ്പ് സീസൺ -3 ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ കളിയിലുടനീളം മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് യുനൈറ്റഡ് കേരള എഫ്.സിയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ അജ്മൽ അജു ടൂർണമെന്റിലെ താരമായി.

    ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്വന്തം ടീമിലെ ഒരു പ്ലെയർ ആദ്യ പകുതിയിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് വാങ്ങി പുറത്തു പോയിട്ടും ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ മികച്ച പ്രതിരോധം തീർത്ത അജുവിന്റെ ബലത്തിൽ ടീം സെമി ഫൈനലിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. സെമി ഫൈനലിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ മികച്ച സേവിങ് നടത്തി ടീമിനെ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ച അജു ഫൈനലിലും ഉഗ്രൻ പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച് കാണികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.

    ക്വാർട്ടർ ഫൈനാലിലും ഫൈനലിലും മാൻ ഓഫ്‌ ദ മാച്ച് അവാർഡും ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച ഗോളിക്കുള്ള ട്രോഫിയും സ്വന്തമാക്കി.മലപ്പുറം കോട്ടക്കൽ സ്വദേശിയായ അജു ജിംഖാന തൃശൂർ, സബാൻ കോട്ടക്കൽ, ശാസ്താ മെഡിക്കൽസ് തൃശൂർ, ടൗൺ ടീം അരീക്കോട് തുടങ്ങി പ്രമുഖ ടീമുകൾക്കു വേണ്ടി ഗോൾ വല കാത്തിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:Oman Newstournamentgulfnews
    News Summary - Ajmal Aju is the star of the tournament
