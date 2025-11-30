Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 30 Nov 2025 10:15 AM IST
    date_range 30 Nov 2025 10:15 AM IST

    എ​യ​ർ​ബ​സ് സാ​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​ർ; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സ​ലാം എ​യ​ർ

    • 320 ​ശ്രേ​ണി​യി​ലെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ അ​പ്ഡേ​ഷ​ൻ ത​ക​രാ​റാ​ണ് കാ​ര​ണം
    • യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ‌ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി‍‍‍ർ​ദേ​ശം
    മ​സ്ക​ത്ത്: എ​യ​ർ​ബ​സ് എ 320 ​ശ്രേ​ണി​യി​ലെ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സോ​ഫ്റ്റ്​ വെ​യ​ർ അ​പ്ഡേ​ഷ​ൻ ത​ക​രാ​ർ മൂ​ലം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലെ മാ​റ്റം സ​ലാം എ​യ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു. സ​ലാം എ​യ​റി​ന്റെ ഏ​താ​നും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ത​ട​സ്സം നേ​രി​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യോ​ടെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്നും സ​ലാം എ​യ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്നും ത​ട​സ്സം നേ​രി​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ലാം എ​യ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​മു​ഖ വി​മാ​ന നി​ർ​മ്മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​യ​ർ​ബ​സ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ്ലൈ​റ്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​പി​ഴ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 6000 എ320 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​ജെ​റ്റ്ബ്ലൂ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ ഒ​രു സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ത​ക​രാ​ർ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി വി​മാ​നം പെ​ട്ടെ​ന്ന് താ​ഴ്ന്നു​പ​റ​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി.

    ഇ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ലാ​ൻ​ഡി​ങ്ങി​നും യു.​എ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി. ലോ​ക​ത്ത് ഇ​തേ മോ​ഡ​ലി​ലു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 6000 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ എ​യ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി ബാ​ധി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്ത വി​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. ഇ​ത്ര​യും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള ഫ്ലീ​റ്റി​ന്റെ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​ക​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    എ​യ​ർ​ബ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ 55 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ മോ​ഡ​ലാ​യി എ320 ​ബോ​യി​ങ് 737 നെ ​മ​റി​ക​ട​ന്ന് ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

