Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:49 AM IST

    ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് എ​യ​ർ​ബ​സു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​യ​ർ​ന്ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യ ‘ഒ​മാ​ൻ​സാ​റ്റ്-1’ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും നി​ർ​മാ​ണ​വും എ​യ​ർ​ബ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും
    ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് എ​യ​ർ​ബ​സു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    1. ഒ​മാ​ൻ സാ​റ്റ്-1 ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങി​ൽ വാ​ർ​ത്തവി​നി​മ​യ-​ഐ.​ടി മ​ന്ത്രി എ​ൻൻജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ മ​അ്‍വാ​ലി​യും എ​യ​ർ​ബ​സ് സ്‌​പേ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് സി​.ഇ​.ഒ അ​ല​ൻ ഫോ​റേ​യും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​പ്പോ​ൾ 2. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സാ​റ്റ്-1 ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മോ​ഡ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ. രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യ ഒ​മാ​ൻ സാ​റ്റ്-1 പ​ദ്ധ​തി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം നി​ർ​മി​ക്കാ​നും വി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നും എ​യ​ർ​ബ​സ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പേ​സു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര വി​മാ​ന നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ എ​യ​ർ ബ​സി​ന്റെ സ​ബ്സി​ഡി​യ​റി ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് എ​യ​ർ​ബ​സ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പേ​സ്. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ-​വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി​യാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ മ​അ്‍വാ​ലി​യും എ​യ​ർ​ബ​സ് സ്‌​പേ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് സി.​ഇ.​ഒ അ​ല​ൻ ഫോ​റേ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന ശേ​ഷി​യി​ൽ കെ.​എ-​ബാ​ൻ​ഡ് ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി​യി​ൽ എ​യ​ർ​ബ​സ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ഒ​മാ​ൻ സാ​റ്റ് -1’ പ​രി​ധി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യെ​യും മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ലി​രി​ക്കെ ത​ന്നെ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം, പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും ലോ​ഞ്ചി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്പേ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് (എ​സ്.​സി.​ടി) കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക-​ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​മ്പ​നി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ‘ദേ​ശീ​യ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ-​ഡേ​റ്റാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യി, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്വാ​ധീ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ൽ മ​അ്‍വാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഡി​സൈ​ൻ മു​ത​ൽ നി​ർ​മാ​ണം, പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​മാ​നി യു​വാ​ക്ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ ചെ​റു​കി​ട- ഇ​ട​ത്ത​രം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Airbus signs deal for Oman's first news satellite
    Similar News
    Next Story
    X